Habeas Copos inicia venda de camisas

As camisas para o bloco Habeas Copos, que abre o desfile do carnaval no bairro da Barra, já estão á venda na sede da agremiação que homenageia o centenário do jornal A TARDE neste ano.

A camisa, que custa R$ 180, dá direito a participar dos dois dias de desfile: 1º e 6 de fevereiro. Para comprar, basta comparecer na sala nº 16 do edifício Farol Praia Center, localizado na Rua Marques de Leão, no bairro da Barra. Quem preferir, pode comprar pela internet, por meio do endereço eletrônico: www.bandahabeascopos.com.br.

Nesse caso, o valor pode ser parcelado pelo serviço de compras online Pagseguro e a entrega do abadá é feita em domicílio. Os interessados em participar do Coquetel dos Homenageados, evento realizado antes no próximo dia 1º, podem adquirir o ingresso pelo valor de R$ 100. O evento terá serviço all inclusive.

Ação Social - A arrecadação de alimentos será realizada também neste, segundo informações da diretoria do bloco. A campanha Carnaval Solidário consiste na doação de dois quilos de alimentos não perecíveis. No ano passado, foram doados cerca de duas toneladas, repartidas entre seis instituições de caridade.

A Banda Habeas Copos é formada por 100 músicos de sopro e percussão e comemora seu 35º aniversário. Ao som de samba e marchinhas, faz tradicionalmente seus dois desfile pelas ruas da Barra, como uma maneira de resgatar o clima dos carnavais antigos. O percusso tem início em frente à Cabana da Barra, onde é realizado o Coquetel dos Homenageados.

De lá, segue pela Avenida Oceânica e retorna no Cristo, encerrando no bar Habeas Copos, situado na Rua Marques de Leão. O desfile atrai foliões de várias idades para acompanhar a festa. "É um evento familiar, com um público que vai à Barra para se divertir. Nosso grande objetivo é confraternizar", afirma o fundador e mantenedor do bloco, Sérgio Bezerra.

