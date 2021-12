Habeas Copos homenageia centenário de A TARDE

O tradicional bloco Habeas Copos, que faz o pré-Carnaval da Barra, terá este ano o centenário do Grupo A TARDE como tema. A solenidade, que também festeja os 35 anos do bloco, acontecerá no dia 1º de fevereiro, durante coquetel para convidados na Cabana da Barra (Largo do Farol).

Por volta da meia-noite, a banda de sopro e percussão Habeas Copos comandará o desfile até o bar homônimo, na Rua Marques de Leão. "O centenário do A TARDE é um momento histórico por toda contribuição do jornal para o crescimento da Bahia, e pela luta pela democracia, desde os tempos do saudoso Ernesto Simões Filho. É um exemplo de jornalismo sério e uma escola de profissionais competentes", afirma o fundador e mantenedor do bloco, Sérgio Bezerra.

A escolha da empresa, pessoa ou entidade a receber a homenagem se faz pela contribuição dada à cidade, como explica Bezerra.

Tradição - Cantando marchinhas e sambas, a banda faz a alegria dos foliões que curtem o clima dos antigos carnavais de rua. Em 2013, o grupo contará com 100 músicos. Estimativas da direção do bloco dão conta de que os desfiles atraem cerca de 25 mil pessoas para o circuito.

A camisa do evento e o uniforme dos músicos também serão inspirados nos 100 anos do Grupo A TARDE. "Também temos outras coisas programadas para o desfile, mas é surpresa!", faz mistério Bezerra.

Como já é tradição, o bloco fará outro desfile, na quarta-feira anterior ao primeiro dia de Carnaval. "É um evento familiar, com um público diversificado que vai à Barra para se divertir e confraternizar", afirma Bezerra.

Para ele, a ideia da banda é resgatar um pouco do Carnaval de rua de antigamente, mostrando que na festa cabem todos os gostos. "Seria muito bom que outros bairros seguissem o exemplo e fizessem as suas próprias festas. Precisamos mostrar que cabe de tudo: marchinha, trio elétrico, bloco afro", opina.

