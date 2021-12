Habeas Copos faz prévia do Carnaval

Com desfile pelas ruas da Barra, o bloco Habeas Copos, que neste ano homenageia o centenário do Jornal A TARDE, fez a prévia do que será o primeiro dia oficial de Carnaval do circuito Sérgio Bezerra de Carnaval Acústico, na próxima quarta-feira, 6.

A festa, que aconteceu na última sexta-feira, 1, teve início com o coquetel para os Homenageados, no Clube Cabana da Barra, das 21 horas até a meia-noite. Em seguida, os foliões seguiram a Banda Habeas Copos num cortejo por várias ruas do bairro. O primeiro desfile no novo percurso alternativo e exclusivo para as tradicionais bandas de fanfarra, oficializado pela prefeitura na segunda-feira passada, ocorrerá na próxima quarta-feira, a partir das 22 horas.

A concentração ocorre no Bar Habeas Copos e o bloco sai do Clube Cabana da Barra. O trajeto integra a Avenida Oceânica, Rua Airosa Galvão, Rua Miguel Burnier e Rua Marques de Leão.

