Gusttavo Lima encerra participação no carnaval com "Balada"

O cantor Gusttavo Lima fez a sua despedida do Carnaval cantando, ao lado da cantora Carla Cristina, a música "Balada", em Ondina, no final do circuito Dodô, no último dia do Carnaval de Salvador. O sertanejo ainda animou os foliões com "Gatinha Manhosa", que dedicou para as fãs de "todo o Brasil" e "É o Amor", da dupla Zezé de Camargo e Luciano.

É a segunda vez que Gustavo Lima, que ficou conhecido pelo hit "Balada", puxa um trio elétrico em Salvador. A participação do cantor no Carnaval mostra que, além do axé e pagode, outros ritmos também vêm ganhando destaque na maior festa de rua do mundo.

Brigas na frente do trio atrasaram a saída de Gusttavo. Ainda assim, o público foi à loucura com os sucessos do sertanejo. Gustavo Lima desfilou à frente do bloco Pirraça, que também comandou no ano passado.

