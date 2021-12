Guig Guetto comanda carnavais no interior

Após comandar o Arrastão da Guig no sábado de Carnaval, saindo da Barra até Ondina com as cordas abaixadas, Falcão e a turma da Guig Ghetto partiram para uma turnê nas cidades do interior baiano.

No domingo, 2, a banda comandou uma apresentação em Porto Seguro, em seu festejo momesco tradicional.

Nesta segunda, a banda fará o agito na cidade de Mucuri, também no interior do estado, a aproximadamente 576km de distância de Salvador.

Já na terça-feira, a banda se apresentará em dose tripla. Primeiro em Caravelas, depois na cidade do Prado e fechando a festa, em Alcobaça.

Após três anos afastado, o vocalista Falcão retornou à banda no final de 2013 e durante o Carnaval serão divulgadas as músicas do novo CD, que marca a volta do grupo à formação original.

