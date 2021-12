Guarda Municipal atuará desarmada no Carnaval

Os agentes da Guarda Municipal vão atuar desarmados nos circuitos do Carnaval de Salvador, conforme portaria publicada nesta quinta-feira, 20, no Diário Oficial do Município.

Os guardas já têm autorização para andar armados nas ruas da cidade desde o dia 3 deste mês, mas, durante a festa, não estão autorizados a utilizar os equipamentos por conta da grande concentração de pessoas.

Conforme a determinação, como o serviço realizado pelos agentes será de caráter preventivo em apoio a diversos órgãos municipais, eles só utilizarão tonfa (cacetete), algema e arma de baixa letalidade (de choque), como em anos anteriores.

Segundo informou a prefeitura, a decisão é pontual para este ano e, em caso de necessidade durante as atividades realizadas na festa, poderá ser alterada.

A Guarda Municipal vai atuar no Carnaval com cerca de 950 agentes. Eles vão auxiliar no ordenamento do comércio de rua, na segurança na entrada e saída dos blocos, arquibancadas e camarotes municipais.

Com o objetivo de evitar a prática da depredação do patrimônio público, atos de vandalismo e outros tipos de violência, os agentes vão operar câmeras, instaladas dentro e foram dos circuitos da festa.

adblock ativo