Grupo Stomp vai abrir Carnaval de Salvador

O grupo Stomp vai ser o responsável por abrir o Carnaval de Salvador na quarta-feira, 26 de fevereiro, um dia antes da abertura oficial. Os britânicos vão se apresentar em um palco no Farol da Barra.

O Stomp - que esteve recentemente em Salvador na gravação do DVD de Ivete Sangalo - utiliza objetos para produzir som. Além do grupo, o Quebales também vai se apresentar. Após as participações percussivas, sobem ao palco a Orquestra Sinfônica da Bahia e o Olodum, que tocarão juntos.

Na quinta-feira, 27, ACM Neto entrega a chave da cidade para o Rei Momo no Campo Grande, com show do Ara Ketu.

