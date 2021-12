Grupo A TARDE inicia cobertura especial do Carnaval

A partir de segunda-feira, 7, o Grupo A TARDE dará início à cobertura especial do Carnaval 2013, que será em fevereiro. As reportagens serão publicadas diariamente até o final do período da festa. Até o início dos desfiles (6/02), as matérias trarão notícias do pré-Carnaval, antecipando informações sobre ensaios, novidades dos blocos, na estrutura e circuitos.

A cobertura também irá contemplar as festas populares, shows e outros eventos que ocorrem no período. Até fevereiro irão ocorrer cinco tradicionais na capital: Lavagem do Bonfim (17/01), Segunda-Feira Gorda da Ribeira (21/01), São Lázaro (27 e 28/01), Lavagem de Itapuã (31/01) e Iemanjá (02/02).

O leitor terá informações sobre aquisição de ingressos, dicas de acesso aos locais das festas, de trânsito no entorno, além de outras orientações para quem irá estrear no Carnaval baiano.

Chame-Gente - A coluna Chame-Gente, assinada por Juracy dos Anjos, integra a cobertura especial. Será publicada diariamente e serão abordados os bastidores do meio artístico.

E a preparação dos artistas com relação ao figurino, o repertório, os encontros durante os desfiles nos circuitos, além da participação de personalidades nacionais e internacionais. As inovações de serviços nos camarotes e na estrutura dos trios elétricos também serão destacados.

A coluna será um canal do portal A TARDE (www.atarde.com.br), que também terá conteúdo específico. O internauta terá acesso a galerias de fotos, vídeo, informações de trânsito e programação do circuito em tempo real, notícias sobre as celebridades, além de indicações de postos de saúde no circuito das festas, linhas de ônibus, telefones de hospitais, Vara da Infância e Juventude, postos policiais, entre outros.

Massa! - O jornal Massa! também terá conteúdo especial a partir de amanhã. O leitor ficará por dentro das novidades dos artistas e terá dicas para melhor aproveitar as festas. As manifestações nos bairros terão destaque, bem como a programação oficial de cada local.

