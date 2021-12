Grupo A Tarde é destaque em evento de jornalistas

Em frente à bela vista das águas calmas do Porto da Barra, uma feijoada completa foi servida, na tarde desta quinta-feira, 7, para centenas de profissionais de comunicação, empresários e artistas baianos. Na oitava edição, a Feijoada Alô Imprensa, organizada pela autocomunicação, teve lugar no centenário Forte de São Diogo. A festa começou às 13h, com boa frequência de convidados, que saborearam o típico prato brasileiro ao som das bandas baianas Pirigulino Babilake e Swinga.

Por volta das 15h, a música foi interrompida para dar lugar a uma bonita homenagem ao Grupo A TARDE, mantendo a tradição do evento de, a cada ano, destacar pessoas e empresas do Estado.

Chamado ao palco, o diretor-geral do Grupo A TARDE, André Blumberg, recebeu das mãos do diretor de comunicação da Fiat, Marco Antônio Lage, o documento constatando a homenagem à empresa. A Fiat é a empresa patrocinadora do evento.

Para representar o Grupo A TARDE, estiveram presentes também Renato Simões Filho, integrante do Conselho de Administração, e Vaguinaldo Marinheiro, diretor de Redação do jornal. A escolha da empresa para figurar na lista de destaques da festa se deu, além do transcurso do centenário do jornal no ano passado, também "pelo serviço de qualidade prestado à população", segundo as palavras do idealizador e promotor da Feijoada Alô Imprensa, o jornalista Paulo Brandão.

Marco Antônio Lage avaliou a confraternização como importante para mostrar a importância do papel do jornalista durante o Carnaval. "O Carnaval de Salvador não teria tamanha visibilidade, do ponto de vista nacional, se não fosse pela cobertura jornalística", declarou o representante da Fiat.

Trilha sonora - As duas atrações musicais relembraram velhas músicas carnavalescas, além de tocar composições novas do cenário musical baiano. Os convidados puderam desfrutar da fartura de comida, bebida e música, com presença no local até por volta das 20h. Dentre as presenças registradas no Forte São Diogo, estavam o ator de teatro e televisão Luís Miranda e o cantor e compositor Edu Casanova.

Profissionais de comunicação da imprensa escrita, radiofônica e televisiva compareceram em bom número.

