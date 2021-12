Grandes estrelas agitam o sábado de Carnaval

O folião vai curtir grandes atrações neste sábado, 1. No terceiro dia de carnaval, Psrico, Chiclete com Banana e Ivete Sangalo irão desfilar pelo circuito Dodô, na Barra-Ondina. Já o circuito Osmar, no Campo Grande, terá as apresentações tradicionais dos blocos Armandinho, Dodô e Osmar e o Ilê Ayiê.

A banda Psrico é uma das primeiras a se apresentar no circuito Dodô. O cantor Márcio Victor comanda o bloco Nu Outro, com um dos grandes sucessos do carnaval desse ano: a música "Lepo Lepo". Na sequência da banda Psirico, quem irá fazer a alegria do folião é a cantora Ivete Sangalo, à frente do bloco Cerveja e Cia.

No seu último carnaval com o grupo Chiclete com Banana, o cantor Bell Marques vai para a rua pelo segundo dia, puxando o bloco Nana Banana. O músico faz sua estreia na carreira solo, no bloco Vumbora, que se apresenta entre terça e a madrugada de quarta-feira de cinzas.

Asa de Águia, Claudia Leitte, Tambalada, Luiz Caldas, Cheiro de Amor e Gustavo Lima são outros dos grandes nomes que animam a Barra-Ondina.

Circuito Osmar

No Campo Grande, o folião poderá aproveitar a tradicional banda Armandinho, Dodô e Osmar, que completa 40 carnavais esse ano. O público também poderá acompanhar os blocos afro do Ilê Aiyê e do Malê Dibalê.

A banda Harmonia do Samba, também se apresenta no bloco das Muquiranas. Além do Harmonia, o Araketu, e a banda de samba Revelação também vão agitar o folião no circuito Osmar.

Armandinho irá tocar sua guitarra baiana no circuito do Campo Grande (Fernando Amorim | Ag. A TARDE)

Circuito Batatinha

Nas ruas do Centro Histórico, as bandas carnavalescas divertem um público mais familiar. A partir das 15h, as bandas Canção É Amor, Toalha da Saudade, Filhas de Maré, Laroyê Arriba, K entre Amigos, Alerta Mente Negra, entre outras, agitam o circuito.

