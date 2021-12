Grandes atrações desfilam no Campo Grande neste domingo

O domingo de Carnaval será das grandes estrelas da axé music no Circuito Osmar (Campo Grande). Saulo Fernandes estreia na carreira-solo na avenida puxando um trio sem cordas, a partir das 12h30. Logo depois vem a banda Araketu e o cantor Tomate. Às 14h, Ivete Sangalo puxa o bloco Coruja.

Alinne Rosa, que está se despedindo da banda Cheiro de AMor, puxa o bloco Cheiro a partir das 15h30, seguida por Claudia Leitte no Largadinho.

O circuito ainda vai receber Luiz Caldas e os blocos afros do Afródromo.

"Velha guarda" na Barra

Já na Barra, a "velha guarda" do axé vai ficar no comando. O Olodum, o Chiclete com Banana, o Asa de Águia, Daniela Mercury e Armandinho Dodô e Osmar são alguns dos destaques do circuito.

Mas a festa ainda terá Jammil, Harmonia do Samba e Tuca Fernandes.

Sábado de convidados na Barra e travestidos no Campo Grande

No sábado, 1, os destaques da Barra foram os duetos de Ivete Sangalo e Vanessa da Mata, no bloco Cerveja & Cia, e de Claudia Leitte e Michel Teló, no Largadinho.

Bell desfilou pela última vez no Nana Banana no comando do Chiclete com Banana. A partir da quarta-feira de cinzas, o novo vocalista Rafa Chaves assume os vocais da banda.

Ainda se apresentaram a Timbalada, Asa de Águia e Pablo.

No Campo Grande, As Muquiranas fizeram a festa com o comando de Xanddy. O furdunço também animou o público no local.

adblock ativo