Granada, irreverência e despedida marcam segunda na Avenida

O penúltimo dia de carnaval no Circuito Osmar (Campo Grande) foi marcado por irreverência, clima de despedida e susto, nesta segunda-feira, 12. Uma granada foi localizada por um pedestre, debaixo do viaduto Menina do Gantois, no Vale do Canela, e as vias próximas precisaram ser interditadas para que uma equipe do Centro de Operações Especiais da Polícia Militar explodisse o artefato. Por conta do incidente, o trânsito no local ficou complicado, mas as vias foram liberadas horas depois. Ainda não há informações sobre a origem da granada.

Fora o susto, o carnaval transcorreu normalmente no centro da cidade, que viu, pelo segundo ano, os foliões do tradicional bloco Mudança do Garcia saírem sem carroças puxadas por jegues, por determinação do Ministério Público e entidades de proteção aos animais.

Após a concentração do bloco no Bairro do Garcia, os foliões tomaram as ruas com faixas de protesto.Cartazes criticavam o setor de saúde, lembrando dos que muitos morriam nas filas dos hospitais enquanto o dinheiro recheava o bolso dos corruptos. O bloco, aberto a participação de todos, também denunciou a transposição do Rio São Francisco, classificado como "o maior pesadelo dos nordestinos", e ressaltando que a conta da obra já ultrapassou os R$ 8 bilhões.



Despedida - O dia também foi marcado pela despedida de Saulo Fernandes da Banda EVA, que será assumida pelo cantor Felipe Pezzoni. No trio, ambos se juntaram ao som do sucesso "Eva". "Daqui pra frente é com ele", disse Saulo, ao entrar na Passarela da Alegria. Pezzoni agradeceu e garantiu aos fãs do EVA que vai cuidar de tudo com muito carinho.

Convidado, Luiz Caldas também subiu no trio e cantou com Saulo antigos sucesso como "Zanzibar" e "Haja Amor". Os hits "ZiriGuidum", do grupo Filhos de Jorge, e "Dançando", de Ivete Sangalo, favoritas ao título de melhor música do carnaval 2013, também não ficaram de fora.

Irreverentes, as Muquiranas também fizeram a festa nesta segunda-feira do Campo Grande. No entanto, antes da saída do bloco, os foliões já lamentaram a possível saída do cantor da banda Psirico, Márcio Victor.

Apesar de não ter nenhum pronunciamento oficial, o vocalista anunciou que quer ficar, sobretudo após ouvir o pedido de "fica Márcio Victor" dos milhares de foliões do bloco, cujo convidado especial foi o prefeito ACM Neto, que desfilou com a banda no circuito Osmar.

No segundo dia do comando do bloco Papa, a nova cantora do Babado Novo, a baiana Mari Antunes, também puxou os foliões ao som de arrocha, pagode e axé. Mari, que está na banda desde maio, entrou no Circuito ao som de "Caranguejo". Depois cantou "Dançation", da banda Psirico, favorita a musica do carnaval. Os foliões também puderam dançar ao som de uma versão do hit "Gangnam Style", do cantor sul-coreano Psy.

