Grade é mudada e Olodum não participa da Ressaca de Carnaval

O cantor Jau e a banda Olodum encerram a temporada do verão 2013 com a festa Ressaca de Carnaval, que acontece nesta quinta, 14, às 21 horas, no Trapiche Barnabé.

A Ressaca de Carnaval, que acontece nesta quinta-feira, 14, a partir das 21h no Trapiche Barnabé não vai ter a participação de Olodum, como divulgado pela assessoria de imprensa da festa anteriormente.

O motivo da saída do grupo que fazia parte da grade de atrações da festa não foi divulgado. Quem vai comandar a festa é o cantor Jau, pretende misturar o tom melódico de sua voz com a força da batida do Olodum em um repertório que mescla sucessos do cantor com algumas músicas novas, a exemplo de "Amanda".

Os ingressos custam R$ 40,00 (meia) pista e R$ 80,00 (meia) camarote. A entradas estão à venda na rede Ticketmix.

adblock ativo