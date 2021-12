Governo do Estado anuncia investimento para o Carnaval 2014

Foi anunciado na manhã desta terça-feira, 18, o investimento do Governo do Estado no Carnaval de Salvador, nas áreas de segurança, saúde, cultura, turismo e assistência social.

Ao todo, serão investidos R$ 60,2 milhões, conforme informou o governador Jaques Wagner durante uma coletiva de imprensa realizada no Hotel Sheraton Bahia, que reuniu ainda os secretários das pastas envolvidas.

Somente para a segurança, serão R$ 32 milhões destinados a equipamentos e pagamento de pessoal - 24 mil policiais, 150 câmeras de monitoramento e ampliação da estrutura do Centro integrado de Gestão de Emergências (Cige), que este ano passa a funcionar no Parque Tecnológico.

Já a área de saúde, que recebrá R$ 2 milhões, vai contemplar o atendimento à população em esquema de plantão 24 horas. Para a cultura, serão investidos R$ 10 milhões, que vão garantir a realização dos projetos Carnaval Pipoca e Ouro Negro.

Como aconteceu nos anos anteriores, serão oferecidos serviços voltados para atender os turistas, como um call center com atendimento em diferentes línguas, além de guias e monitores espalhados pelos circuitos. Uma das novidades será um aplicativo para smartphones, que receberá avaliações e reclamações relacionadas à festa.

Também serão realizados projetos na área de assistência social, com investimento de R$ 1,3 milhão. Entre os principais estão o Eco Folia Solidária, que apoia os catadores de latinhas, e o espaço de convivência temporária para os filhos das pessoas que trabalham nos circuitos.

