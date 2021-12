Giovanna Ewbank curte trio do Chiclete sem Bruno Gagliasso

A atriz Giovanna Ewbank está aproveitando (e muito!) o primeiro dia de Carnaval, no Circuito Osmar. A loira está acompanhando o desfile do Chiclete com Banana em cima do trio. E detalhe: está sem o maridão, o também ator Bruno Gagliasso.

Além de Giovanna, a modelo Nicole Bahls também curte solteira o show de Bel Marques e sua turma. As duas mostram suas belas curvas em micro-shorts, que estão fazendo a alegria de muitos marmanjos que seguem pela rua.

