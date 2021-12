Gilberto Gil: "Mudanças são sempre positivas e negativas"

Noite de segunda-feira, 3, de Carnaval no camarote Expresso 2222. Entre apresentações na varanda elétrica acompanhando artistas em seus trios e as filas de fãs ávidos por tirar fotografia, Gilberto Gil concedeu uma breve entrevista ao A TARDE e falou sobre modificações na gestão da folia de Salvador. Confira:

Regina Bochicchio - Esse ano a festa sofreu diversas modificações operadas pela Prefeitura. Qual a avaliação do senhor?

Gilberto Gil - A festa sofre modificações naturais no próprio modo da natureza. A natureza vai transformando as pessoas, nascendo, morrendo e, enfim, envelhecendo...ciclos vão se passando... A gente não percebe, às vezes, não nota, às vezes a gente até se queixa de que as transformações não existem, mas elas existem o tempo todo. De vez em quando tomamos consciência, como é o caso por exemplo, desse Carnaval. Há consciência de que as transformações existem e precisam ser feitas. No caso a autoridade do Carnaval, que fica mais na mão da prefeitura, também resolveu, enfim, manifestar essa consciência. Isso é bom, fez modificações aqui e ali, no percurso, no trânsito, na sinalização geral do Carnaval, na limpeza pública, no desfile, enfim...

RB - Então, na avaliação do senhor, são mudanças positivas...

GG - Na minha avaliação não! São as modificações, elas sempre são positivas e sempre são negativas. Sempre tudo é negativo e sempre tudo é positivo.

RB - Certo. Mas esse ano houve inclusive, um monopólio de patrocínio para os circuitos, de cervejarias. Há foliões elogiando e outros que reclamam de ter de beber somente uma marca de cerveja na rua. Como o senhor vê isso?

GG - Esses arranjos entre o mundo privado e o mundo público, ou seja, essas parcerias público-privadas, elas estão sempre calcadas na questão da força, do poder, seja das gestões, seja das marcas. Enfim, do mundo corporativo. Então, você tem sempre uma marca dos sistema financeiro, uma marca do sistema de distribuição dos produtos alimentícios, outra marca de produtos alimentícios, uma marca de telefonia, outra marca de telefonia. Esse é o jogo da força empresarial, etc ... Ou uma marca é mais forte que a outra... e uma prefeitura é mais enfim...insinuante que a outra...Fica por conta disso, a gente não tem muito o que se meter nessa história não.

RB - E o folião?

GG - O público se quer queixar que a Brahma não está, porque a Antarctica não está... A Antarctica, por exemplo, que na minha vida sempre foi uma das grandes marcas num determinado momento da história dos bares da vida, das festas, etc..., que foi a maior marca de cerveja do Brasil, praticamente sumiu do Carnaval, das festas. A Brahma que foi hegemônica durante muito tempo cedeu lugar para as novas marcas que vieram, a Itaipava, que está surgindo, a Devassa... A gente não tem como se meter, não dá, é a história do capital, do investimento, é a história do processo industrial, do processo comercial que tem suas próprias vias, regras, etc... Que os consumidores reclamam, faz parte do jogo.

adblock ativo