Gilberto Gil estará em Recife no sábado de Carnaval

O sábado de Carnaval de Gilberto Gil não será em Salvador este ano. O artista baiano marcará presença na festa de Recife (PE) com show e Camarote Expresso 2222.

O espaço será um tipo de filial do edição baiana no camarote Galo da Madrugada, com direito a varanda elétrica para apresentações, área de restaurantes e convidados especiais, incluindo famosos.

Já o show de Gil será no palco da praça Marco Zero, em Recife antigo, um dos principal ponto da folia pernambucana. A apresentação do cantor, marcada para às 0h20, terá o repertório da turnê em comemoração aos seus 50 anos de carreira.

