Gil se despede do Carnaval e pensa em novo CD

No último dia do Carnaval de Salvador, o cantor e compositor baiano Gilberto Gil ainda foi alvo de muita atenção e flashes em seu camarote. Por onde passava, fãs e admiradores pediam para tirar foto.

O Expresso 2222, que este ano completa 15 anos na folia do Circuito Dodô (Barra-Ondina), recebeu muitos convidados desde a última sexta-feira, 8, quando abriu as portas. O rapper sul-coreano Psy, que ganhou fama mundial com o hit Gangnam Style, passou por lá, mas não demorou muito, pois, conforme previsto, subiu no trio da cantora Claudia Leitte e seguiu adiante. O espaço também recebeu Spike Lee, a socialite Narcisa Tamborindeguy, a modelo Lea T, Cacau Protásio, Regina Casé, Lea T, Astrid Fontenelle, o ator Alexandre Barillari, entre muitos outros.

Sempre disposto e presente em todos os dias da festa, Gil falou sobre sua percepção do carnaval deste ano. "Achei mais calmo que no anos anteriores. Apesar dos problemas, o trânsito também achei melhor. Apesar dos episódios de violência, não soube de nada muito alarmante. O que eu acho muito bom, quase um milagre, levando em conta a quantidade de gente que Salvador recebe", disse. "Afinal, Carnaval é uma festa de excessos", completou.

Projetos - Quem pensa que, depois do Carnaval, Gilberto Gil vai descansar está enganado. Ainda no primeiro semestre deste ano o artista estará trabalhando o projeto "Concerto de Cordas & Máquinas de Ritmo", lançado no ano passado. Gravado no Teatro Municipal no Rio de Janeiro, em maio de 2012, o trabalho tem CD, DVD, BD e edição limitada em LP, com produção musical de Jaques Morelembaum e direção de imagem de Andrucha Waddington. O repertório tem 24 músicas, como "Eu Vim da Bahia", "Futurível", "Domingo no Parque", "Expresso 2222" e a inédita "Eu Descobri".

Depois disso, Gil diz que ainda deve fazer uma curta temporada no São João. "Gosto de ir nas cidades que ainda mantém a festa bem viva. Já fui em Juazeiro, Caruaru (em Pernambuco), e muitas outras", conta. Em julho e agosto, o cantor faz a tradicional temporada na Europa.

O próximo trabalho, Gil disse que ainda não tem data exata, mas revela que tem vontade de fazer um CD de samba. "Já venho prometendo há muito tempo, mais de cinco anos, acho que chegou a hora", conta.

