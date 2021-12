Furdunço terá Carlinhos Brown no Circuito Dodô

O projeto Furdunço vai desfilar nesta segunda-feira, 3, no circuito Barra-Ondina (Dodô), a partir das 21h30.

Formado por atrações gratuitas para os foliões pipoca, o projeto contará com apresentações de Carlinhos Brown, com o Camarote Andante, e a banda BaianaSystem.

Além destas, ainda desfilarão no Dodô os Filhos e Filhas de Gandhy, Margareth Menezes, Cortejo Afro, Daniela Mercury, Harmonia do Samba, Ivete Sangalo, Asa de Águia e Chiclete com Banana.

Já no circuito Campo Grande (Osmar), o Afródromo contará o Ilê Aiyê e Malê Debalê como atrações.

Já a banda Mudança do Garcia, Parangolé, Timbalada, Pablo do Arrocha e Robyssão vão puxar os blocos na avenida, no circuito Osmar.

