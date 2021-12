Furdunço já agita público alternativo no circuito Osmar

O Furdunço, espécie de circuito alternativo que conta com atrações e manifestações artísticas e culturais que não têm espaço ou pouca visibilidade no Carnaval de Salvador, começou na tarde desta sexta-feira, 28, com apresentações de Fred Dantas, Besouro Voador e Ganhadeiras de Itapuã e Orquestra de Pandeiro.

A folia promovida pela Prefeitura de Salvador terá também uma versão no circuito Dodô (Barra), na segunda, 3, a partir das 21h.

Promovido para o folião pipoca que não quer curtir os circuitos tradicionais, o Furdunço contará ainda com a participação de Armandinho e Carlinhos Brown, nas duas edições.

<GALERIA ID=18997/>

