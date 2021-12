Funcionário morre eletrocutado em trio de Durval

Um funcionário do trio Dragão do bloco Me Abraça de Durval Lélys morreu eletrocutado na manhã desta terça-feira, 12, em Ondina, próximo ao campus da Universidade Federal da Bahia (Ufba). De acordo com a polícia, Erisvaldo Max de Carvalho Santana, de 22 anos, tentou retirar a fiação de alta tensão que cortava a pista para o trio passar, quando recebeu a descarga elétrica. Com o choque, ele caiu do veículo.

Funcionários da Coelba, que não quiseram se identificar, estimam que Erisvaldo tenha recebido uma descarga de 11 mil volts. Ele chegou a ser levado para um posto médico, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu.

Policiais fazem perícia para apurar de quem foi a responsabilidade pela ocorrência. O secretário de Desenvolvimento, Turismo e Cultura, Guilherme Bellintani, esteve no local e disse durante entrevista coletiva com o pré-balanço do Carnaval, que aconteceu nesta manhã, que não houve tempo hábil para remover a fiação externa na área de concentração dos trios, transformando em subterrânea.

Apesar disso, o secretário afirma que foram seguidas especificações técnicas para evitar acidentes. De acordo com ele, o projeto técnico da parte da fiação onde houve o acidente está correto e o trio estava na altura recomendada. O secretário disse que aguarda o laudo da perícia para esclarecer o que ocorreu.

Essa era a sexta vez que o trio Dragão passava pelo local neste Carnaval, de acordo com a Prefeitura. Por conta do acidente, a área foi isolada pela perícia e os trios estão impedidos de passar no local. Portanto, esses veículos seguem de ré até a orla para sair do circuito e se deslocar para a fila de entrada no Carnaval.

A assessoria de imprensa do Asa de Águia informou que está prestando assistência aos familiares de Erisvaldo e acompanhando as investigações e apuração do ocorrido.

*com informações de Joa Souza

