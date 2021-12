Fornecimento de energia volta a ser interrompido na Barra

O fornecimento de energia voltou a ser interrompido na Barra por volta das 23h20 desta quinta-feira, 7, primeiro dia de Carnaval. Desta vez, o trecho afetado foi o que vai do Farol da Barra até o Beco da Off Club.Ainda não se sabe o que causou a interrupção.

Por volta das 20h, o mesmo problema aconteceu nos trechos do Morro do Gato, Ipiranga e Centenário. De acordo com a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), uma serpentina teria causado um curto circuito, ocasionando a queda de energia.

