Foliões da Mudança do Garcia elogiam Joaquim Barbosa

O mensalão e outras mazelas da sociedade entraram na pauta dos foliões da Mudança do Garcia, misto de troça e bloco de sujos, que desfila tradicionalmente na segunda de Carnaval. Pelo segundo ano sem o uso das carroças puxadas por jegues - exigência do Ministério Público e entidades de proteção aos animais - onde eram fixadas os cartazes e frases críticas, a função de levar as mensagens para a avenida ficou a cargo dos foliões. Sarcásticos, eles não deixaram, contudo, de ironizar a própria proibição com uma a frase: "Não pode jegue na Mudança, mas pode burro no poder". O ponto alto do bloco é justamente a concentração no Bairro do Garcia no final da manhã, quando os diversos grupos que se agregam ao bloco, que é livre para a participação de todos, se arrumam para sair.

Previsivelmente, o ministro Joaquim Barbosa, relator do processo do mensalão, foi uma das poucas personalidades elogiadas pelos foliões. Uma cartaz dizia: "É isso ai Barbosão, lugar de corrupto mensaleiro aloprado e ladrão é na prisão" outro brincava com a frase dita por Barack Obama sobre o ex-presidente Lula: "Ministro Joaquim Barbosa, esse é o cara". Além disso, cobravam agora o julgamento dos mensalões do DEM e do PSDB.

Vários cartazes criticavam a área da saúde. Um delas lamentava que o povão continuava morrendo nas filas dos hospitais enquanto dinheiro da saúde ia para o bolso dos corruptos. Outra denunciava a transposição do Rio São Francisco como "o maior pesadelo dos nordestinos", indicando que a conta da obra já ultrapassou os R$ 8 bilhões. O cartaz que resumia as queixas do povo brasileiro: "O joio está para o trigo assim como a corrupção está para a governabilidade do Brasil". Um dos organizadores da Mudança, Lourival Chaves, lembrou que as frases são enviadas por foliões de vários bairros e uma comissão do Garcia faz a seleção a partir dos acontecimentos do ano passado. "Sem dúvida o julgamento do mensalão e os casos de corrupção foram os assuntos mais comentados", disse, apontando para uma faixa que dizia, "gostaria de ser imortal, só assim veria o fim da corrupção". No entanto, Chaves acrescentou. "acho que enquanto o Congresso for imortal vai ser difícil acabar com a corrupção...". Ele reafirmou que a única regra do bloco é a falta de censura e a crítica aos maus políticos.

O sociólogo Joviniano Neto, coordenador na Bahia do grupo Tortura Nunca Mais e do Comissão da Verdade na Bahia, que participa da Mudança do Garcia há mais de 40 anos, explicou que trazer um tema tão difícil e árido para o carnaval é um desafio. "É o momento de, no estilo da Mudança, que é irreverente, provocativo, colocar o desafio da sociedade brasileira revelar a verdade. Apesar de serem assuntos pesados, você encontra jeito fazer a pessoa pensar e sorrir", disse, mostrando alguns dos cartazes que estavam sendo segurados pelo seu grupo: "A mentira tem pernas curtas, mas no Brasil a verdade anda devagar" ou "A Comissão da Verdade vai tirar a máscara de muitos caretas" e "para os herdeiros da ditadura a Comissão da Verdade é assombração". Ele admitiu que o cartaz mais pesado é o que faz um jogo de duplo sentido provocando as "viúvas" do regime militar. "Militares velhinhos ainda sonham com a ditadura".

A deputada estadual Luiza Maia (PT), famosa no ano passado por ser autora da Lei Antibaixaria, que proíbe ao governo do estado patrocinar grupos de pagodes que interpretem músicas agressivas às mulheres, também levou seu grupo para comemorar as "vitórias" de sua luta e não pareceu incomodada com as críticas dos foliões aos integrantes do seu partido. "Democracia é assim. Eu mesmo critico (os governos do PT) e voto contra quando precisa, quanto mais os outros. Não tem problema nenhum".

