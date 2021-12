Folião vai encarar tempo chuvoso até o fim do Carnaval

O Carnaval de Salvador vai continuar sendo refrescado pela chuva, neste domingo, 2, e até a terça-feira, 4. De acordo com o CPTEC/Inpe, a probabilidade de chuva neste domingo é de 80%, com temperatura máxima de 31º.

A chuva, que será de curta duração, poderá ser acompanhada de trovoadas a qualquer horário do dia.

Na segunda-feira, 3, a probabilidade de chuva cai, mas é de 70%, o que significa que a folia vai continuar sendo embaixo d'água. A temperatura mínima é de 23º e a máxima de 31º. A nebulosidade será variável com chance de chuva a qualquer hora do dia.

Já na terça-feira de Carnaval, a chuva também deve cair a qualquer hora do dia, com temperatura ainda quente.

A boa notícia é para o pessoal que não pode acompanhar os dias de folia e vai pular atrás do Arrastão na Quarta-feira de Cinzas. Segundo o CPTEC, a chance de chuva será de apenas 5% e a última caminhada atrás do trio será com períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens.

