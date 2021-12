Folião deve se vacinar dez dias antes do Carnaval

Faltam pouco menos de duas semanas para o início do Carnaval. Quem já está em clima de contagem regressiva deve incluir mais um item nos preparativos para a folia: a prevenção. O cenário já é conhecido do folião: surtos de gripe, geralmente nomeados com o hit do Carnaval, que vitimam centenas de pessoas após o período da festa.

Mas mesmo quem anualmente participa do Carnaval desconhece a prevenção. "Vacina? Tem isso é? Eu não conheço ninguém que tomou vacina antes do Carnaval", diz a professora Rosana Lima.

Ela conta que fica muito doente depois da festa, mas nunca soube que poderia se prevenir. "Deveria haver campanhas informando. As pessoas não fazem essa relação entre o Carnaval e a vacina", dispara.

Gripe - Não só é possível, como é recomendado se prevenir antes da festa carnavalesca. De acordo com a infectologista Ledivia Espinheira, o ambiente da folia, com alta circulação de pessoas e umidade, é propício a surtos de doenças como a gripe. "A possibilidade é muito maior".

Por isso, essa vacina é considerada indispensável não só para quem estiver próximo dos circuitos da folia, mas para toda população, uma vez que o vírus é facilmente transmitido pelo ar.

A vacinação deve ser feita até dez dias antes de se expor ao ambiente da festa, para assegurar a imunização. "Depende de cada organismo", explica a médica Daniela Lima, gestora de serviços médicos no Laboratório LPC. O único problema é que a vacina da gripe é anual. E, segundo Daniela, a da "safra de 2013" ainda não foi liberada e nem há previsão de quando estará disponível.

Precaução - Além da vacina contra a gripe, o folião deve se imunizar contra outros tipos de doença. O grande número de turistas ajuda na transmissão de patologias escassas por aqui. Assim, também pode ser indicada a imunização contra o sarampo, tríplice bacteriana (tétano, difteria e coqueluche) e a meningite. "Alguns grupos de riscos, como idosos e crianças, devem ainda reforçar a vacina contra o pneumococo", sugere a infectologista.

Quem for viajar na folia, também deve ficar atento a vacinas específicas para região de destino, como a febre amarela para as regiões Norte e Centro-Oeste. Se precaver antes do Carnaval é bom, mas nada é melhor do que estar sempre com o cartão de vacinação atualizado. "A vacina é uma forma de proteção. E toda tentativa é válida", destaca Daniela.

