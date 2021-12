Folia à moda antiga toma conta do circuito Sérgio Bezerra

Somente nesta quinta-feira, 7, à noite é que o Rei Momo vai receber a chave da cidade e abrir oficialmente o Carnaval de Salvador. Mas para quem gosta de marchinhas e das bandas de sopro, a festa começa nesta quarta, 6, a partir das 19h, no circuito Sérgio Bezerra, que vai do Farol da Barra até o Cristo. "O que fazemos é um resgate do Carnaval tradicional. Nosso circuito nasceu há 35 anos, quando não havia Carnaval na Barra, com a banda Habeas Copos, como alternativa para quem não podia sair para brincar na avenida", conta Sérgio Bezerra, fundador do circuito que hoje leva o nome dele.

Trinta blocos participam do desfile, no qual a única exigência é não usar qualquer equipamento eletrônico. "Nosso circuito é acústico. A banda tem que estar no chão, junto com o folião. Só pode ser banda de sopro, percussão ou fanfarra", explica Sérgio. Por ser um circuito menor, mas não menos animado, o preço dos blocos são bem mais em conta. Nenhum custa mais de R$ 40.

Homenagens - Durante o cortejo, os blocos fazem várias homenagens. O Habeas Copos faz referência ao aniversário de 100 anos do jornal A TARDE. "Não podíamos esquecer da história desse veículo, que parece fazer parte da família baiana" , diz o fundador do circuito. Os ídolos do esporte baiano também são homenageados. O bloco Barca Tricolor, composto apenas por torcedores do Bahia, celebra dois jogadores do time.

Os ex-atacantes Bobô, que fez parte do time bicampeão brasileiro, em 1988, e Tirson, que na década de 70 conquistou a torcida com dribles desconcertantes, sendo campeão baiano pelo clube de 1974 a 1976 e até ao jegue da Lavagem do Bonfim.

O bloco Jegue Enfeitado faz alusão à polêmica da proibição de participação de animais nas festas de largo. "Resolvemos fundar o bloco para que o jegue continue na festa. Este ano, ele será de material reciclável", diz Sandro Cordeiro, diretor do bloco, que fará uma homenagem a Luiz Gonzaga. "O nosso repertório terá baião, xote, e forró", explica.

Detran vistoria trios elétricos - O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) divulgou um balanço parcial da vistoria de veículos que vão participar do Carnaval. Até esta terça, 80 trios elétricos, minitrios e carros de apoio já tinham passado pela fiscalização realizada por técnicos do órgão. O trabalho vem sendo executado no Parque de Exposições, na Avenida Paralela.

A estimativa é que cerca de 40 veículos ainda passem pela vistoria, que foi iniciada no último dia 24 de janeiro, e seguirá até a próxima sexta-feira. Todos os veículos que irão participar do Carnaval 2013 precisam passar por essa inspeção técnica, pois só após serem liberados pelo órgão de trânsito que o adesivo de regularização, obrigatório para circular na festa, é entregue.

