Flora Gil lança camarote Expresso 2222 em Recife

A empresária Flora Gil lançou, nesta terça-feira, 18, o camarote Expresso 2222 pernambucano. O espaço vip ficará em Recife e irá funcionar um único dia: sábado de Momo.

Assim como na Bahia, o espaço de Pernambuco terá a Varanda Elétrica, com atrações locais como a Orquestra de Frevo e Coletivo Rádio Orquestra. Gilberto Gil, marido de Flora, também pintará pelo camarote no sábado, antes de se apresentar no Marco Zero.

A produção local fica a cargo de Carla Bensoussan, da empresa Lead, a decoração é de Sílvio Medeiros e Fabiano Reis e a inspiração será a identidade cultural pernambucana, com muitos elementos do Carnaval do Recife. O bufê será assinado pela Spettus Steak House.

Salvador - Na sua 16ª edição, Flora e Gilberto Gil abrem o Camarote Expresso 2222, na Barra, em ritmo verde e amarelo, com o tema "Esportes".

Entre sexta-feira (28/02) e terça-feira de Carnaval (04/03), o Expresso 2222 receberá o bufê assinado pelo chef Bartô.

A Varanda Elétrica soteropolitana será comandada por Preta Gil e contará com Mariene de Castro e com Os Marchistas, banda que resgata as antigas marchinhas de Carnaval e faz releituras de canções de axé, frevo, ijexá, pop e rock em versões que remontam aos carnavais do passado.

* Com informações de Juracy dos Anjos

