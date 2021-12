Filhos de Gandhy invade a Avenida com seu afoxé

Os Filhos de Gandhy já levam o toque dos clarins e agogôs para o Circuito Osmar (Campo Grande-Sé) neste domingo, 10. O bloco saiu, à tarde, do Largo do Pelourinho, onde foi feito o tradicional Padê do Gandhy, oferenda a Exu, que abre os caminhos para uma festa de paz.

O característico tapete branco da paz é formado nas ruas pelos Filhos de Gandhy. Depois do ritual, os foliões seguiram pela ruas do Centro da Cidade em direção ao Campo Grande para entrar no Circuito Osmar.

adblock ativo