Filhos de Gandhy começa a vender fantasias para 2013

O bloco Filhos de Gandhy vai lançar o primeiro lote do carnê para o desfile do Carnaval 2013 neste domingo, 12, às 16h, na sede da rua Gregório de Matos, Pelourinho. Aproveitando a oportunidade, o bloco também vai iniciar o ensaio do afoxé no mesmo dia e local, com entrada gratuita.

As 500 fantasias do primeiro lote estarão à venda por R$ 250 na sede de segunda a sexta, das 14h às 18h, e sábado e domingo, das 09h às 13h. Mais informações pelo telefone 3321.7073.

