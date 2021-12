Filhos de Gandhy abre desfile do Afródromo

A prefeitura definiu, nesta segunda-feira, 17, a ordem de apresentação dos blocos que desfilarão no Afródromo - espaço destinado às entidades de matrizes africana e indígena. Os desfiles serão domingo, segunda e terça de Carnaval, no circuito Osmar (Centro).

A apresentação será na sequência dos blocos tradicionais, como a que ocorreu no ano passado. A previsão de saída é a partir das 18h30. A lista com a ordem das atrações, obtida com exclusividade por A TARDE, é encabeçada pelos Filhos de Gandhy, que desfilarão no domingo. Na segunda, será o Ilê Aiyê quem abrirá o Afródromo. Na terça, será a vez do Cortejo Afro.

Procurado pela equipe de reportagem, o presidente da Liga dos Blocos Afro, Alberto Pitta, não deu detalhes dos desfiles, uma vez que se disse ocupado na coordenação dos ensaios do Cortejo Afro, entidade que também preside.

Ele informou apenas que ainda será definido se os blocos desfilarão individualmente ou unidos, porém em alas, como ocorreu no ano passado.

Já Vovô, presidente do Ilê Aiyê, afirmou que o bloco desfilará individualmente, com cordas, inclusive.

A apresentação no Afródromo também não impactará a tradicional saída do Ilê no sábado, quando o bloco se concentra na Casa de Mãe Hilda Jitolú, na Liberdade. Este ano, o Ilê se prepara para as comemorações de 40 anos, e o Carnaval do bloco será inspirado pelo tema Do Ilê Axé Jitolu para o Mundo - Ah se não fosse o Ilê Aiyê.

Horário

A antecipação do horário de desfile é uma luta antiga dos blocos afros, que até então ocupavam as últimas horas da noite, consideradas menos nobres. Este ano, porém, com a antecipação da saída, as entidades se mostraram mais animadas.

"A princípio, é um bom horário. Precisamos ver se vai ser cumprido", disse Jorge Santos, presidente do Muzenza.



Histórico

Lideradas pelo "cacique" Carlinhos Brown, as entidades afros propuseram, em 2012, que o Carnaval de 2013 tivesse um quarto circuito. O Afródromo, que seria no Comércio, contaria quase que exclusivamente com desfiles dos blocos afros e afoxés.

Após polêmica e negativas da prefeitura, o grupo optou por se unir em um bloco sem cordas. As entidades se dividiram em alas e realizaram um único desfile, ano passado, que aconteceu no fim da manhã de domingo, no circuito Osmar.

A TARDE procurou o secretário municipal de Desenvolvimento, Turismo e Cultura, Guilherme Bellintani, para obter mais detalhes sobre a organização do desfile, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

