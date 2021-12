Filha de Oxum, Cynthia Paixão se torna a 35ª Deusa do Ébano

Para ser Deusa do Ébano do Ilê Aiyê, além de beleza e de um saber dançar divino, é preciso ser persistente. Foi esta última característica, talvez, a mais marcante para Cynthia Paixão, de 28 anos, que se tornou a 35ª deusa do bloco afro do Curuzu.



A empresária do bairro de Valéria conquistou a coroa após seis tentativas. E isso a fez ficar mais experiente e forte. "Foi um período para corrigir erros, melhorar. Hoje, como deusa, estou realizada e feliz. É um momento imensurável", afirma ela, que se torna ícone da beleza do Ilê em um ano importante, quando o bloco comemora 40 anos.



Filha de Oxum, Cynthia usou também a vaidade - uma das características de sua orixá - para conquistar o título. E esta qualidade fez questão de exaltar em sua roupa e acessórios usados durante a apresentação que começou na noite do sábado, 8, e terminou na madrugada deste domingo, 9, na Senzala do Barro Preto, no Curuzu.



"Dona da minha cabeça, Oxum estava muito presente na roupa que usei. Mas também tinha elementos de outros orixás, como Iansã Balé e Obaluaê", disse a mais "bela das belas", que mal conseguiu controlar as lágrimas após receber a grande notícia esperada pelas 14 candidatas que disputavam o título: a de que era Deusa do Ébano.



Os jurados que escolheram a successora da atual deusa, Daiana dos Santos, foram Gilmar Sampaio (coreógrafo), Priscila Andrade (Miss Bahia), Elias Sampaio (secretário estadual de Promoção da Igualdade Racial), Roseli Santas (capitã da Polícia Militar), Mário Augusto Santos Souza (Petrobrás), Eliana Pedroso (coreógrafa e diretora do Café Teatro Rubi/Hotel Sheraton) e Pedro Bahia (Caixa Cultural).



As princesas são Jedjane Mirtes, 33 anos, do Pelourinho; e Vânia Silva, 40 anos, do Cabula.

Conflito religioso



A alegria do título também foi compartilhada em casa, apesar de inicialmente parte da família não ter apoiado Cynthia. Isso se deu porque a nova Deusa do Ébano é do candomblé e a maioria de seus familiares é da região evangélica.



"Apesar da falta de incentivo no início, minha família assistiu ao final do concurso em casa, pela TV, e vibrou com a minha conquista", comemora ela, dizendo que a noite da Beleza Negra foi importante para quebrar barreiras religiosas em casa.



A felicidade de Cynthia foi vista de perto por alguns famosos, como o cantor Caetano Veloso e a atriz Taís Araújo, que acompanhou o marido, o também ator Lázaro Ramos. O marido da global, por sinal, foi um dos apresentadores da festa que contou com show da banda Fundo de Quintal.



Além da festa



Mas o papel de deusa vai além da festa deste domingo e do desfile no sábado de Carnaval, quando ela será a principal atração do bloco. E Cynthia sabe bem disso. Por isso, ela afirma que quer representar muito bem as mulheres negras, mas acima de tudo passar adiante seu conhecimento sobre a cultura afro. "Quero mostrar às crianças a importância desta cultura", diz.

