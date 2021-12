Figurino de Preta Gil homenageia os 15 anos do Expresso 2222

Preta Gil chegou ao camarote Expresso 2222 por volta das 20h desta sexta-feira, 8, com um vestido preto e estampado com as fotos do pai e dela desde a infância. A cantora disse que o figurino, assinado pelo estilista Victor Dzenk, foi uma homenagem a Gil e aos 15 anos do camarote.

Ela, que participou desde a última quarta, 6, dos desfiles dos blocos de rua do Rio de Janeiro, conta que mesmo depois da maratona na folia carioca, ainda tem forças para curtir o Carnaval na Bahia.

"Sempre guardo forças para Salvador, aliás, aqui as minhas energias se renovam. Sou carioca, nascida no Rio de Janeiro, mas meus pais são baianos e tenho uma ligação muito forte e especial com a Bahia e com esse Carnaval", explica.

Varanda - O projeto, criado desde que Gilberto Gil decidiu não se apresentar mais em trios elétricos, completa cinco anos no Carnaval de 2013. "Meu pai não queria mais sair no trio, mas ele não podia se afastar do publico e do Carnaval. A varanda virou o puxadinho da nossa casa, onde podemos receber nossos amigos para cantar e fazer a nossa festa", conta Preta.

Como comemoração, ela vai receber vai como convidada a cantora Ludmila Anjos, que se apresenta na Varanda neste sábado, 9. Apósa folia, o descanso com a família vai ser nas praias de Miami e Noronha. Segundo Preta, ela, o marido e o filho viajam dia 18 de fevereiro e voltam dia 4 de março.

"Depois das férias é hora de pensar no novo DVD, em comemoração aos 10 anos de carreira, é uma forma de homenagear e agradecer os fãs que me acompanham desde o início", revela a cantora.

