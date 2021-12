Festejos começam animados na Barra

A primeira noite de festejos do Carnaval foi marcada por uma grande mistura de ritmos nesta quarta-feira, 26. O grupo percussivo Quabales abriu as apresentações no Farol da Barra. Em seguida, a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) tocou marchinhas do passado.



O Olodum dividiu o palco com a Osba e, juntos, tocaram A Luz de Tieta, de Caetano Veloso, levando o público a aplaudir muito e dançar. Baby do Brasil encerrou os shows.



Uma queima de fogos abriu o circuito Dodô para o Carnaval. Os grupos Xupisco e Gravata Doida iniciaram o tradicional desfile de bandinhas de sopro e percussão, que este ano foi formalizado com a criação do circuito Sérgio Bezerra, com percurso do Farol ao Cristo.



O homenageado, comerciante e agitador cultural, comentou a novidade: "A escolha do meu nome para batizar o circuito me deixa feliz. É um reconhecimento que surgiu de forma espontânea. O Carnaval deste ano está de parabéns, a iluminação está boa e a organização dos ambulantes também".



A rua foi tomada por foliões que atiravam confetes e espuma para o alto. Para comemorar os 15 anos da Gravata Doida, Maria Ester, 55 anos, se fantasiou de debutante e arriscou passos da canção Lepo, Lepo tocada pelo grupo. "Não perco um ano de desfile", disse a foliã.



Já a pernambucana Cristiane Menezes deixou o Carnaval da cidade de origem para apreciar pela primeira vez a festa baiana: " Até agora está perfeito, pretendo vir mais vezes. Estou ansiosa para ver tudo".



Da plateia, o prefeito ACM Neto, o secretário de Desenvolvimento e Cultura, Guilherme Bellintani, e o ex-governador Paulo Souto assistiam às apresentações. "É o primeiro Carnaval de uma nova era e tem tudo para ser o melhor de todos os tempos. Essa abertura mostra que a festa está muito mais democrática", disse o prefeito.



Sobre a organização, ACM Neto observou que a mudança já pode ser notada.



"A venda de bebidas está melhor organizada no circuito e este ano faremos uma triagem nos acessos para garantir mais segurança aos foliões", falou o prefeito.



O trânsito foi interditado na avenida Oceânica a partir das 18h. Os motoristas só tiveram acesso ao Morro do Gato. Segundo estimativa da PM, o público estimado no Farol foi de duas mil pessoas. Ao longo do circuito, cerca de 20 mil pessoas. Cento e vinte policiais patrulharam a festa, sem ocorrências até as 22h.



Ambiente família



O ambiente foi ideal para as famílias. O casal Marcos Alencar, 34, e Beatriz Souza, 28, levou a filha Ana Clara, de 2 anos, para o Farol da Barra. "A festa está boa, bem organizada e com espaço para circular. Vi cadeirantes, idosos e crianças. O clima está bastante familiar", disse Marcos.

