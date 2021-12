Festa para a família nas ruas do Pelourinho

Vestido de Super-homem, o pequeno Davi, de um ano, era uma alegria só nos braços do pai, o militar Pablo Rocha, 37. Enquanto ouvia e via passarem inúmeras bandinhas de sopro e percussão que fazem o carnaval no Circuito Batatinha, no Pelourinho, o menino fazia sua estreia no folia soteropolitana.

O pai de Davi é baiano, mas reside no Rio de Janeiro, com a esposa, a técnica em radiologia carioca Bianca Mothe, 38. "O carnaval aqui no Pelourinho é família total. Antes de meu filho nascer, nós íamos para o circuito tradicional. Mas Salvador precisa de um espaço como este aqui", disse Pablo Rocha.

Era possível ver outras tantas estreias, como a da menina Irlana Gabriela, de 11 meses, nos braços do pai, o vigilante Irlan Almaço, 29. "Aqui a segurança é perfeita. Dá para vir com as crianças sem medo", disse Irlan. Ele e a filha fazem aniversário no próximo dia 26. "Ela é meu presente".

A mãe de Irlana, a supervisora Edilene Belém, 26, aprovou a estreia da filha na festa. "É tudo muito tranquilo". Era comum ver crianças maiores, como Maria Luísa de Barros Freitas, 2, andando sem preocupação no Pelô.

Ao lado dos pais, os bancários Adriana Freitas, 32, e Luís Freitas, 31, a menina se divertia com o confetes que jogava para cima até vê-los se espalhar pelo chão. "Para as crianças, não há lugar melhor", disse o pai..

Grávida de três meses, a supervisora Leidiane Sales, 28, não quis esperar o próximo Carnaval para promover a estreia de seu bebê. Na quinta-feira, ela saberá se será Luiza Vitória ou Luiz Carlos.

