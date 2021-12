Festa eletrônica é opção durante o Carnaval

Os amantes da música eletrônica que não quiserem participar da folia do Carnaval terão como opção a festa After Mega Carnaval, que irá acontecer de sexta, 28, à segunda-feira, 3, no Rio Vermelho. A animação começa sempre a partir das 23h59, na boate Hox, ao valor de R$ 35.

O evento é uma edição especial da festa Mega, que acontece mensalmente na The Hall Eventos, que reúne, há mais de um ano, nomes da cena eletrônica nacional e internacional.

Os DJs Lolly Ramos e Mauzz são os responsáveis por animar o público na noite de abertura da festa. No sábado, 1º, é a vez dos DJs Dan Lopes e Leonardo Kalls agitarem a pista do clube. Já no domingo, o top DJ brasiliense Henrique Harrison, residente da boate Victoria Haus, comanda a noite junto com o DJ Mauzz.

No último dia da festa, fechando a programação, a diversão fica por conta do som dos DJs Berg Benoni e Lolly Ramos.

