Felipe Pezzoni comanda o Eva em cima de frezzer

Passava das 15 horas desta segunda-feira, 3, quando Felipe Pezzoni entrou na avenida com o Bloco Eva em seu segundo dia de Carnaval. Mas nem parecia que o desfile tinha começado, a maioria dos foliões seguia sem muita animação. O cantor chegou a entoar os hinos do Bahia e Vitória, mas não adiantou. Até que ele surpreendeu o público e trocou o trio elétrico por um freezer. E foi em cima do eletrodoméstico que ele conseguiu conquistar o público e relembrar grandes sucessos do Eva.

Para mandar seu recado, Felipe precisou de algumas sugestões de Vamor Pular e o hino do bloco Minha pequena Eva. Depois disso, nem parecia os mesmos foliões, que se animaram, dançaram e pularam, ao que Felipe agradeceu. "Palmas para vocês", disse olhando para o céu aparentando um agradecimento.

O cantor, que entrou na avenida com suspensórios sendo usado solto e caído nas pernas, ainda cantou Apenas mais uma de amor, de Lula Santos, e Circulou, sucesso na voz de seu antecessor Saulo Fernandes. Em seguida, Felipe deixou o freezer no ombro dos seguranças para continuar o desfile com um público já animado.

