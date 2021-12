Ex-Chacrete vai desfilar no Carnaval baiano

A ex-chacrete Rita Cadillac está confirmada no Carnaval de Salvador em 2013. "Estamos aguardando apenas os acertos de contrato, hospedagem e passagens e tudo já ficará resolvido", disse ela ao site O Fuxico, na tarde desta terça-feira.

Rita vai desfilar no bloco de travestidos, As Kuviteiras, no circuito Osmar Macedo (Campo Grande).

