Estreias e despedidas marcam desfiles no Circuito Dodô

O terceiro dia de Carnaval no Circuito Dodô (Barra-Ondina), no sábado, 9, foi marcado por estreias e despedidas. Há 10 anos na folia de Salvador, a apresentadora Eliana anunciou saída do bloco Happy. Enquanto de um lado o público dava adeus, do outro os foliões davam as boas-vindas à Ivete Sangalo, que abriu participação no circuito Barra-Ondina na festa.

O novo vocalista da Banda Eva, Felipe Pezzoni, que estava no camarote de Daniela Mercury, também recebeu boas-vindas. O cantor Durval Lélis fez as honras da casa durante o desfile dos trios. "Ele vai assumir uma grande escola, que já preparou gente como Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Saulo Fernandes, Ricardo Chaves e eu. Ele vai dar seguimento a um grande trabalho que já é feito pelo grupo", disse Durval. Pezzoni fará o primeiro show com a Banda Eva no Camarote Salvador, na quarta-feira, 13.

Ainda no circuito, a passagem da banda Psrico pelo camarote Expresso 2222 rendeu uma parceria musical entre Gilberto Gil, Preta Gil e Márcio Vitor. Além do Psrico, Timbalada, Parangolé e Cheiro de Amor.

Pablo também se confirmou com um dos grandes destaques do Carnaval 2013. À frente do bloco Alô Inter, o cantor levou o público ao delírio com uma série de músicas românticas.

Neste domingo, 10, a Barra-Ondina contará com o ritmo sertanejo de Jorge e Mateus, no bloco Pirraça, e Cládia Leitte, no recém-lançado Largadinho. Confira aqui a programação completa do Circuito Dodô.

