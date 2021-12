Estreantes contam os minutos para a folia

O domingo de Carnaval vai ser especial para Mari Antunes. Natural de Itapetinga, município do centro-sul baiano, ela estará estreando como puxadora de bloco da folia baiana à frente da banda Babado Novo, que revelou Claudia Leitte. A estreia será no Circuito Osmar (Campo Grande), animando o Papa. Mari conta que, desde os 5 anos, sonhava em cantar.

No ano passado ela entrou para a Babado Novo e já com uma vitória: a música Lindinalva fez parte da trilha sonora da novela Gabriela, veiculada pela Globo.

Um ano de banda significa shows incontáveis, mas, segundo a cantora, estrear no Carnaval baiano é diferente.

"É uma mistura de ansiedade, felicidade, realização. Eu sempre sonhei com essa oportunidade, e este ano é a prova de fogo", diz. A tarefa de Mari no Carnaval tem cara de desafio. Além do Papa, ela também vai animar o infantil Happy, no sábado, cantar em um camarote e realizar mais 11 shows em diferentes cidades do Brasil. Tempo para dormir? "Ah, no avião!", brinca.

Fenômeno - Outro novato na folia é a estrela do arrocha Pablo, que em 2013 vai arrastar o bloco Alô Inter. O desfile será no Circuito Dodô (Barra-Ondina), no sábado.

Embora já participe do Carnaval há três anos com o bloco que criou, o Arrocha Mutantes, essa é a primeira vez que Pablo assume um bloco tradicional e na Barra.

"O Alô Inter é um bloco consagrado, e a gente está preparando uma estrutura bacana. Além disso, vou fazer participações com Claudia Leitte, Tomate e Daniela Mercury", conta o cantor, que também se apresenta em camarote.

Sobre o sucesso do arrocha, que hoje influencia hits do axé e pagode e promete ser a sensação da folia em 2013, Pablo afirma que o grande diferencial da festa é incluir todos os estilos. "O Carnaval de Salvador é um mundo musical. Tem música para todos os gostos, todos os tipos", disse.

Quem já é experiente, mas faz uma reestreia na folia é Tatau, que volta a puxar o Araketu. "Hoje há um amadurecimento maior meu e do grupo. É realmente um projeto novo e estamos resgatando tradições que fazem parte da nossa história, como é o caso da escolha da rainha do Araketu", explica o cantor.

Este ano, o bloco Araketu desfila no sábado, no Campo Grande, e na terça-feira, na Barra. Além disso, a banda se apresenta pela primeira vez sem cordas, no domingo, também no circuito Campo Grande.

