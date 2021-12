Estatuto do Carnaval reúne regras para conforto do folião

Em 2013, o Estatuto do Carnaval e das Festas Populares, o conjunto de normas do que pode e do que não pode ser feito durante o período da folia na capital baiana, entra no seu quarto ano de vigência. Com um total de 58 artigos, o decreto discorre desde a proibição da utilização de gelo feito em casa para o consumo até medidas que visem o conforto e a segurança do folião durante a festa, como o veto à comercialização de churrasco e queijo coalho em espeto de madeira, evitando assim que o palito seja utilizado como arma.

O Decreto 20.505, assinado em 2009 pelo então prefeito João Henrique, foi modificação há pouco menos de três anos. Entre as poucas alterações, o destaque foi para as novas regras para a comercialização dos alimentos nas ruas durante o carnaval. Nesse ano, conforme a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), responsável pela fiscalização do comércio informal, 3.500 vendedores (entre ambulantes, baianas de acarajé e comerciantes de veículos adaptados para comércio de lanches) foram licenciados para trabalhar durante a festa.

A auxiliar administrativa Adriane Lopes, 26, aprova as normas do Estatuto, mas critica a falta de fiscalização por parte dos órgãos durante o carnaval. "Em todos os dias de festa, a gente vê irregularidades, como milhares de ambulantes com espetinhos de carne e crianças comprando bebidas alcoólicas, mas ninguém faz nada", pontua.

"Se a realidade fosse como o Estatuto diz, seria o melhor carnaval do mundo. Mas a gente sabe que não é bem assim. Essa organização só está no papel", critica a professora Liliane Mota, 34, ressaltando que prefere viajar no período do carnaval por conta da "bagunça"e, sobretudo, a falta de segurança.

Ao todo, 2.900 agentes da Semop estarão trabalhando na fiscalização, durante a Operação Carnaval, em 12 postos instalados nos dois circuitos da festa. De acordo com o órgão, a fiscalização vem dando resultado e houve melhoras no que diz respeito à higiene dos ambulantes, sobretudo na maneira como acondicionam os alimentos.

Conforme a norma, bebidas e alimentos devem ser servidos em copos, pratos, talheres e canudos descartáveis - que não podem ser reutilizados -, não sendo permitido o uso de louças, vidros e talheres de metais. Ainda conforme a norma, os alimentos também não podem ser preparados em estruturas provisórias, a exemplo de barracas, balcões e áreas de recuo. Já o gelo para adicionamento em bebidas deverá ser de procedência certificada pela Vigilância Sanitária.

Os permissionários de bancas de chapa, localizadas no interior dos circuitos, deverão obter autorização para vender bebidas alcoólicas. E somente as "baianas de acarajé" já cadastradas pela prefeitura poderão obter licença para atuar no carnaval. Os vendedores deverão trajar avental ou guarda-pó e sapatos fechados. Eles também devem estar com unhas e barbas aparadas, cabelos presos e protegidos. Quem for pego descumprindo as normas poderá pagar multa, ter as mercadorias e equipamentos apreendidos ou mesmo sofrer a cassação da autorização.

O estudante universitário Vitor Gabriel, 21, disse que evita comprar alimentos nas ruas, sobretudo por conta da falta de higiene de muitos vendedores que insistem em desrespeitar as normas. "Não tem como fiscalizar todos. Ou a prefeitura proíbe todo mundo de vender, ou não tem outro jeito", avalia.

Como medida de segurança, a Defesa Civil do Município (Codesal) fica encarregada de realizar vistorias preventivas nos locais da festa, executando intervenções corretivas nas áreas onde houver falta de segurança e risco para os foliões. O órgão também deverá manter, durante os dias de carnaval, equipes de técnicos em pontos estratégicos dos circuitos, para casos de emergências.

Os foliões também deverão contar com postos de serviço de atendimento de primeiros socorros, cujas instalações competem à Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Uma ou mais unidades deverão estar disponíveis em carros de apoio que acompanhem todo o trajeto da festa.

O nível de emissão sonora no percurso e nos locais dos festejos de carnaval também é determinado pelo decreto. No período compreendido entre as 18h da quinta-feira (data oficial da abertura) e 8h da quarta-feira de Cinzas (data oficial de encerramento), volume de trio elétrico e carro de som não poderá ultrapassar os 110 decibéis (ruído quase equivalente ao som produzido por uma turbina de avião em decolagem, que atinge 120 db). Para palcos, o limite é de 100 decibéis (ruído de um metrô ou serra elétrica) e para barraca e balcão, 85 decibéis (equivalente ao barulho de trânsito em uma avenida movimentada). Já os trios elétricos e carros de som de bloco infantil não deverão respeitar o nível máximo de 80 oitenta decibéis.

Cordeiros - Para garantia da proteção auditiva dos que trabalham em bloco de trio ou carro de som, assim como seguranças, a entidade responsável deverá oferecer e fiscalizar o uso efetivo pelos prestadores de serviço do protetor auricular interno.

Como determinação do estatuto, além dos protetores auditivos, os seguranças de cordas, que não podem ter idade inferior a 18 anos, também deverão receber, gratuitamente, calçado fechado confortável, par de luvas de segurança, camisa, chapéu e protetor solar.

Cada cordeiro deverá ter a disposição três litros (no mínimo) de água mineral sob temperatura fresca, ao longo do percurso realizado pelo bloco, alimentação ou lanche, duas caixas de suco de frutas contendo 200 ml ou duas latas de refrigerante, no mínimo.

Para vereador, Estatuto é eficiente - O vereador Edvaldo Brito (PTB) - então vice-prefeito na época em que o decreto foi assinado e um dos responsáveis pela organização e redação do Estatuto -, destacou os grandes avanços obtidos após a implementação das normas, sobretudo na questão da segurança durante o carnaval.

Segundo o vereador, houve melhorias, também, na relação entre blocos e cordeiros. De acordo com ele, para o carnaval desse ano, os seguranças de corda contarão com dois postos de distribuição de alimentos, os chamados Postos de Sopão, nos dois circuitos do carnaval.

O fato do decreto ter passado por poucas alterações desde que entrou em vigor é apontado pelo vereador como sinônimo de eficiência. "Existe o código penal porque existem infrações. Existe o estatuto porque percebemos as ilicitudes presentes no carnaval. Nesse sentido, os órgãos de controle devem estar sempre ativos e não podem deixar de cumprir as normas", afirma Brito.

