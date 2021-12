Espetinho é banido da Copa das Confederações

A administração municipal decide proibir a comercialização de alimentos em espetos durante a Copa das Confederações, a ser realizada em junho. A decisão foi tomada na reunião realizada ontem entre os secretários Rosemma Maluf (Ordem Pública), Guilherme Bellintani (Desenvolvimento, Turismo e Cultura), Célia Padilha, defensora pública-geral, Roberto Gomes, promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio às Promotorias, Augusto Boni, diretor da Boni Alimentos.

Na oportunidade, o dirigente da Boni anunciou que vão suspender a venda de produtos com espetinhos até o final do Carnaval. Augusto Boni informou que a decisão inclui não apenas o Carnaval, mas em todos os eventos realizados em Salvador. A empresa também se comprometeu a intensificar o controle dos clientes que adquiriram os espetos para evitar que o acessório chegue aos circuitos da folia.

A interdição deve contribuir para reduzir os casos de agressões com o palito de madeira, ocorrência que tem se tornado frequente nos dias da festa. Segundo a secretária Rossema Maluf, a medida adotada pela Boni ainda não resolve o problema, uma vez que os produtos são vendidos por outras empresas e, muitas vezes, fabricados pelos próprios ambulantes. Além disso, os palitos são usados também na comercialização de queijo coalho e algodão doce.

Fiscalização - A prefeitura afirmou que vai intensificar a fiscalização de ambulantes e empresas que comercializam e distribuem os objetos nos circuitos. Cerca de 3,5 mil vendedores estão credenciados para trabalhar no Carnaval. Apesar de o Artigo 1º da Portaria Municipal 168/2012 proibir a comercialização do produto no Carnaval, seis pessoas foram feridas em agressões com os espetos de madeira apenas no primeiro dia da festa. Duas delas tiveram ferimentos graves. Até a manhã de ontem, 10.669 espetinhos foram apreendidos por fiscais da prefeitura.

Camarotes - A secretária Rosemma Maluf afirmou que a Boni não é a única empresa que comercializa espetinhos na cidade. "Muitos produtos são fabricados de forma artesanal e os vendedores de queijo e algodão doce, por exemplo, também utilizam o produto. Além disso, os espetinhos podem ser encontrados nos camarotes."

Armas brancas - Desde o início da folia até as 7h desta segunda, os agentes da Semop apreenderam 11.444 armas brancas. Do total, a maioria absoluta é de espetinhos: 10.669. Em seguida, pela ordem, aparecem facas (449) e garrafas de vidro (326). Também foram apreendidos chaves de fenda, barra de ferro, garfos de metal, martelos, tubos de alumínio, tesouras e facões.

No ano passado uma pessoa ficou tetraplégica ao ser golpeada por um espetinho. Foram registrados três casos de agressão envolvendo espetinhos no primeiro dia de festa em Salvador, na Bahia. Duas vítimas tiveram que ser hospitalizadas.

Socorro - A recomendação do Samu é que, em caso de agressões com o objeto, o espetinho não seja removido do corpo da vítima.Ela deve ser imediatamente levada para o atendimento médico, em um posto de saúde ou emergência, para receber os devidos cuidados.

