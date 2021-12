Eruditos e roqueiros se entregam a axé music durante o Carnaval

Não, você não está com problemas de visão nem de memória. Aquele cara que no Carnaval aparece em cima do trio mandando ver nos acordes do último sucesso da axé music pode ser o mesmo que você viu tocando um clássico de Bach junto com a Orquestra Sinfônica da Bahia ou, quem sabe, comandando um show de puro rock rock´n´roll. Em nome da experiência, do reconhecimento e, claro, do retorno financeiro, é grande o número de músicos que se dividem entre universos que aparentemente não se misturam.

Aparentemente, é bom que se diga. Para o saxofonista e flautista André Becker, por exemplo, tocar na sala principal do Teatro Castro Alves hoje e no Museu du Ritmo amanhã é coisa natural. “Mas quem me vê nas duas situações não acredita que é a mesma pessoa”, brinca o músico, que enveredou pela chamada música erudita há cerca de 20 anos, mais ou menos na mesma época em que passou a acompanhar bandas baianas a bordo de trios elétricos. Ele começou tocando ao lado de Jorge Zarath, passando por Ricardo Chaves, Carla Visi, Cheiro de Amor e, mais recentemente, Daniela Mercury, com que trabalhou durante sete anos.

Atualmente, Becker divide sua agenda entre a Osba e o cantor e compositor Carlinhos Brown. De quebra, ainda desenvolve um trabalho à frente do grupo Bahia Soul (ex-BR Soul), junto com Ivan Bastos (baixo), Bruno Aranha (teclado), Márcio Diniz (bateria) e Lon Bové (vocal), apostando num repertório dançante marcado pelo jazz e pelo blues. “A música que me traz mais realização é a instrumental. Mas adoro trio elétrico, pois é um palco que se move. Temos um público diferente a cada dez minutos, isso é estimulante”, pondera.

Rock com axé



Para alguns profissionais, esse trânsito entre as duas searas pode gerar uma certa crise de identidade. “No início, senti como se estivesse abandonando minhas raízes. Alguns me viam como um traidor do movimento”, reflete o guitarrista Alexandre Vargas, que fez sua escolha pelo rock ainda nos anos 80, mas logo se rendeu às inquestionáveis vantagens oferecidas pelo super mercado da axé music. “A questão da grana pesa, afinal todo mundo tem contas para pagar. Mas o principal é o reconhecimento. Até mesmo no universo do rock, me tornei conhecido graças ao trabalho que venho fazendo com música baiana”, relata o músico, que divide o palco com a cantora Daniela Mercury há mais de 10 anos.

Vargas também já tocou com Ivete Sangalo, Jammil e Uma Noites e Pierre Onassis, entre outros artistas. Simultaneamente, ele batalha para conquistar espaço para seu próprio grupo, o Cicoguita, que tem raízes fincadas no rock’n’roll e se prepara para lançar o primeiro disco. Na medida do possível, ele procura casar as coisas. “Tento levar a linguagem do rock para o axé”, pontua. O resultado dessa tentativa está registrado em discos como Elétrica, lançado por Daniela Mercury em 1998, que guarda a marca de suas guitarras distorcidas, especialmente na faixa Trio metal.

Mudança de hábito



Há também aqueles que só passeiam do lado de lá da música durante o reinado de Momo e se rendem à festa como autênticos foliões. “Durante o ano todo, me dedico à música instrumental. No Carnaval, faço como deve ser, sem qualquer restrição de gênero ou estilo. Acho que tudo faz parte da festa, sem essa de achar que o gosto musical piora”, avalia o baterista Ivan Huol, que integra o grupo Garagem junto com Ivan Bastos (contrabaixo), Roney Scott (saxofone) e Paulo Mutti (guitarra). No seis dias de folia, ele desfia repertório de clássicos carnavalescos a bordo de um “microtrio” adaptado em uma van.



O trompetista Joatan Nascimento ajuda a fazer coro contra o preconceito musical. “É lógico que há diferenças de sonoridade e estética entre a música sinfônica e a chamada música de entretenimento. Mas a música de Carnaval também tem sua função social”, avalia o músico, que integra a Orquestra Sinfônica da Bahia e passou 14 anos de sua carreira dividido entre a Osba e os compromissos com Carlinhos Brown, Timbalada, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, só para citar alguns nomes. Atualmente, ele investe em seu lado criador e, durante o Carnaval, experimenta o sabor de ser platéia.

Veja vídeo de apresentações do guitarrista Alexandre Vargas com Daniela Mercury:

adblock ativo