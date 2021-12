Entrega de abadás movimenta preparação para o Carnaval

Faltando apenas três dias para o início do carnaval, centenas de foliões que optaram por cutir a festa em blocos e camarotes iniciaram nesta segunda-feira, 24, a retirada dos abadás e camisas.

Somente no principal ponto de distribuição da Central do Carnaval, montado no Shopping Iguatemi, a previsão é que 110 mil pessoas circulem pelo local, com a entrega de 170 mil abadás, divididos em 22 blocos e 12 camarotes.

O presidente da Associação Baiana de Entretenimento, Joaquim Nery, explica que o movimento segue tranquilo nas primeiras horas desta segunda, mas deve aumentar a partir de meio-dia.

"Estamos entregando os abadás de todos os blocos, com exceção do Camaleão e Vumbora, que serão realizados somente a partir de quinta, por isto este será o dia de maior movimento", ressalta.

O posto já estava funcionando desde o fim de semana, mas com o foco no treinamento da equipe e realização de procedimentos no sistema informatizado de entrega. Ao todo, a Central do Carnaval contará com mais de mil funcionários para atender o público até o final da festa.

Para oferecer maior segurança aos foliões, a Polícia Militar montou um esquema especial na área do shopping. Mesmo assim, a recomendação é que as pessoas tenham cuidado redobrado ao retirar as camisas.

A orientação da polícia é que sejam criadas estratégias para esconder os abadás, a fim de não chamar a atenção para eles. Além disto, é preferível realizar as compras com cartão e evitar andar com dinheiro. Também é importante estacionar em locais com maior movimento de pessoas.

Atraso - Entre os camarotes, apenas o Axé Bahia não iniciou a entrega de abadás nesta segunda. Em nota, a empresa afirmou que o atraso foi causado por problemas no transporte das camisas para a loja oficial do camarote, no Shopping Paralela.

