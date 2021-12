Ensaio Geral: Chiclete antecipa o clima do Carnaval

O Ensaio Geral, que acontece neste sábado,2, em Praia do Forte, é o segundo momento do ano mais esperado pelos chicleteiros de plantão. O primeiro, sem dúvidas, é ouvir Bell Marques puxar em cima do trio elétrico "Chiiiiii-cleeee-teee, oba!". A apenas cinco dias do Carnaval, a banda repassa os sucessos de toda a carreira em mais de três horas de show e, além dos baianos, anima os turistas que começam a chegar para a folia de Momo.

Desta vez, a energia da festa vai ficar registrada no terceiro DVD do grupo, que será gravado em duas partes (primeiro no litoral baiano e em Fortaleza, em março).

Para o próximo lançamento, o Chiclete vai regravar sucessos antigos, como Lambreta, Savassi e Cara Caramba, e músicas mais novas, como Minha Preta e Louco de

Paixão (música de trabalho do grupo). Outra novidade é Funk Bahia, composição de Carlinhos Brown, que será a nova aposta do grupo. Bell Marques, Wado Marques, Waltinho Cruz, Lelo Lobão, Deny e Walmar Paim também não vão deixar de fora hits que embalaram tantos Carnavais. E a lista é grande: começa com Meu Coração Voou e Chorarei Amor, que fizeram sucesso no ano passado, e segue com Flutuar , Feitiço Gelado , Eu Vou Voar Atrás Desse Amor, Se me Chamar eu Vou , Meu Cabelo Duro é Assim, Tiete do Chiclete, Vumbora Amar, Meu Bem Quero te Amar, 100% Você e Voa Voa.

Um público de 20 mil pessoas é esperado no Ensaio Geral, festa que se inspirou nos antigos bailes carnavalescos. Este ano, o evento contará também com os shows das bandas 5% e Oito7Nove4.

