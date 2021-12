Ensaio do Psirico recebe Margareth Menezes

A próxima edição do Ensaio do Psirico acontece na próxima quinta-feira, 27, no Bahia Café Hall. Desta vez, Márcio Victor contará com a participação das musas do axé Margareth Menezes e Alinne Rosa (Cheiro de Amor). A abertura da noite fica por conta do cantor Jau.

No repertório, o Psi traz conhecidos sucessos de outros carnavais, além das novidades "A zuadinha do amor" e sua aposta para o verão, "Dançation".

adblock ativo