Encontro de trios encerra ciclo de Saulo no Eva

Em sua última apresentação à frente da banda Eva, Saulo despediu-se puxando o trio sem cordas até a Praça Castro Alves. O projeto Pipoca do Eva acontece há três anos. "Essa é a pipoca. Vamos simbora", convocou Saulo. E o público atendeu. Com faixas e cartazes saudando o cantor, milhares de fãs fizeram o percurso do Campo Grande, onde o desfile começou, até a Praça Castro Alves. Foram três horas de desfile. Na Praça Castro Alves ele encontrou Moraes Moreira e Davi Moraes. No repertório, músicas dos antigos carnavais.

"Esse é um momento de glória e de lembrar os melhores dias", disse Moraes. Saulo, emocionado, agradeceu ao músico.Gerente de marketing de uma multinacional, o publicitário Danilo Magalhães, 31 anos, deixou a esposa grávida de nove meses, em casa, para conferir o que ele define como o "ápice do Carnaval".

"Estou aqui ligado no celular para o caso de ela precisar , mas não podia deixar de conferir este momento. Ano passado estava aqui e foi lindo. Saulo é um grande cantor, e Moraes Moreira é o rei do Carnaval", disse.

Na última segunda-feira, Saulo já havia passado o bastão para o novo cantor da banda Eva, Felipe Pezzoni. Na madrugada de ontem foi Felipe que assumiu o comando do grupo durante o show que a banda Eva realizou no Camarote Salvador.

Natural de Barreiras, no oeste baiano, aos 35 anos, Saulo parte em carreira-solo. Ele chegou à banda Eva, em 2002, em substituição a Emanuelle Araújo. Pelos vocais do Eva também passaram importantes cantores, como Luiz Caldas, Daniela Mercury, Ricardo Chaves, Durval Lélys e Ivete Sangalo. Já no primeiro ano de Carnaval à frente do Eva, Saulo foi eleito o cantor revelação da festa.

Emoção - A passagem de Saulo pelo Campo Grande foi marcada pela emoção. No trio, ele recebeu o abraço de vários artistas: Daniela Mercury, Frank Aguiar, Ludmillah Anjos, ex-integrante do The Voice Brasil, Magary Lord, Silvano Sales e Denny.

O cantor chorou muito com o coro da música Só Você e Eu, feito pelos fãs: Quando o meu Eva passar/ E a avenida te receber/ Meu fevereiro vai ser tão lindo/ Só eu e você.



adblock ativo