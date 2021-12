Emissoras preparam cobertura dos circuitos do Carnaval

Como já é de costume, o Carnaval de Salvador terá uma cobertura especial pelas emissoras de TV da cidade. Quem escolher acompanhar a festa de casa terá opções também na internet. Além de mostrar os trios elétricos que desfilam nos principais circuitos, as transmissões trazem o entorno da folia, o Carnaval nos bairros e quadros diversificados de humor.

Nesta quinta-feira, 7, às 21 horas, a TVE Bahia inicia sua cobertura do Carnaval. Durante os seis dias de festa, além de mostrar os circuitos da Barra e do Campo Grande, a emissora traz as festas nos bairros. "No Pelourinho, além do Largo, vamos mostrar os shows das três praças. Também vamos acompanhar o arrastão de [Carlinhos] Brown com flashs ao vivo. Vamos ao Nordeste de Amaralina, ao Palco do Rock, ao Rio Vermelho e iluminamos o Curuzu para transmitir toda a saída do Ilê Aiyê", contou Pola Ribeiro, diretor geral do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb).

Outra novidade está na cobertura pela internet. Pelo site www.carnaval.ba.gov.br, será possível assistir a qualquer momento, e até simultaneamente, o que acontece em qualquer um dos pontos de transmissão da TVE: Campo Grande, Praça Castro Alves, Pelourinho e Barra. A jornalista Liliane Reis, junto com Igor Baraúna, Jéssica Smetak, Patrícia Narriman, Aline Castelo Branco e Vanderson Nascimento, apresenta a cobertura.

TV Itapoan - A cobertura da emissora que representa a Rede Record no Estado pretende ser diversificada. "Vamos mostrar todos os detalhes da festa para nossos telespectadores. Bastidores dos camarotes, curiosidades dos blocos e suas estrelas, dos foliões, informações ao vivo durante toda a programação. Queremos mostrar o Carnaval de quem investiu caro e de quem sabe aproveitar sem gastar nada", comentou o gerente de jornalismo Rafael Perantunes.

Os jornais Bahia no Ar, apresentado por Jessica Senra, e Cidade Alerta, com Adelson Carvalho, se juntam à transmissão ao vivo do Se Liga Bocão e serão apresentados ao vivo no Circuito do Campo Grande. No sábado, também haverá uma edição especial de Carnaval do Bahia no Ar, ao meio dia. No sábado após o Carnaval, a emissora apresenta um programa especial com os melhores momentos dos seis dias de folia.

TV Aratu - Com uma transmissão integrada com a rede nacional, a TV Aratu quer ir além dos trios e mostrar o entorno da festa. "Nosso foco será mostrar, além dos trios e dos artistas, o entorno do Carnaval da Bahia, com todas as suas belezas, cultura e criatividade. Vamos dar um foco especial, também, em quem faz do Carnaval da Bahia o maior do planeta: os foliões e suas diversas formas de curtir a folia. E tudo isso com muito bom humor e ângulos exclusivos", destaca Chagas Vieira, superintendente TV Aratu.

Comandada por Casemiro Neto, Lise Oliveira, Léo Sampaio, Daniela Prata e Alex Lopes, a cobertura da TV Aratu começa hoje, às 20h15, e segue até a terça. A partir de amanhã, se junta à transmissão local os horários da rede nacional. Além da TV, haverá a transmissão ao vivo através do site www.aratuonline.com.br/sbtfolia, que contará também com galerias de fotos, dicas importantes e atualização de notícias.

A TV Bahia inicia a cobertura amanhã, às 23h25, segue no sábado em dois horários, às 15h20 e às 22h40, e no domingo, às 11h25. Na segunda também serão dois horários, às 13h50 e 15h55, e na terça, às 15 horas e à 1h20 da madrugada de quarta.

A Band também começa sua cobertura amanhã, às 23 horas e segue no sábado, ao meio-dia e às 23 horas. Domingo o horário é mais cedo, às 11h30 e ainda às 23h.

