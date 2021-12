Emissora concede prêmio de melhor cantora à Cláudia Leitte

Cláudia Leitte foi eleita como a melhor cantora do Carnaval de Salvador por uma emissora de televisão, que nesta noite também premiou Xanddy, do grupo Harmonia do Samba, como o melhor cantor de pagode da festa em 2013. A cantora recebeu o prêmio no final do circuito Dodô, em Ondina.

A artista, que comanda o bloco Bróder Largadinho pelo terceiro dia consecutivo na Barra, agradeceu à iniciativa da emissora e disse que todo o seu trabalho é feito da melhor forma para o público que a acompanha.

Na sequência, Claudia Leitte cantou "Largadinho", sua aposta para o Carnaval deste ano, e "Beijar na Boca".

