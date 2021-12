Eliana se despede dos foliões do bloco Happy na Barra

Após 10 anos de desfile, a apresentadora Eliana se despediu do bloco Happy neste sábado, 9. A vocalista Mari Antunes, da banda Babado Novo e Tio Paulino dividiram o comando do trio que desfilou no circuito Dodô, sentido Ondina-Barra.

A apresentadora encerrou sua participação no bloco em clima de festa. "Não é uma despedida", disse. Os personagens da novela Carrossel, Maria Joaquina e Cirilo também estavam no bloco.

Já Tio Paulinho, afirmou que está trabalhando pela permanência de Eliana na agremiação. "As crianças adoram ela. Por isso, estamos fazendo o possível para que ela continue conosco", disse.

Campo Grande - No circuito Osmar (Campo Grande), foi a vez da apresentadora Carla Perez abrir alas para a diversão da garotada no bloco Algodão Doce em seu 13º desfile.

Durante a concentração dos bloco, Carla Perez foi cercada de fãs enquanto saía de uma van em direção à entrada do trio elétrico. A cantora estava fantasiada de Mônica, da "Turma da Mônica".

A apresentadora animou o público infantil com os dançarinos e os filhos, Camilly Victória e Victor Alexandre.

