Durval saúda novo vocalista do Eva na Barra

O cantor Durval Lélis, na tarde deste sábado, 9, saudou o novo vocalista da Banda Eva, Felipe Pezzoni, que estava no camarote de Daniela Mercury, na Barra.

"Ele vai assumir uma grande escola, que já preparou gente como Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Saulo Fernandes, Ricardo Chaves e eu. Ele vai dar seguimento a um grande trabalho que já é feito pelo grupO", disse Durval.

Felipe Pezzoni ficou feliz com a homenagem. "Durval não me surpreende. Ele me convidou para puxar o Bloco junto com ele no Carnatal e foi um gentleman", falou Pezzoni.

Pezzoni fará o primeiro show com a Banda Eva no Camarote Salvador, na madrugada de quarta-feira, 13.

